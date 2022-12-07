banner38

Geçici işçiler yeni yılda kadro müjdesi bekliyor

Settar Aslan, Orman Genel Müdürlüğünde 14 bin civarındaki geçici işçinin kadro müjdesi beklediğini ifade etti.

Ekonomi 07.12.2022, 15:01
Geçici işçiler yeni yılda kadro müjdesi bekliyor

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Orman Genel Müdürlüğünde 14 bin civarındaki geçici işçinin kadro müjdesi beklediğini belirterek, işçilerin yeni yıla kadrolu girmek istediğini söyledi.

Aslan, AA muhabirine, Türkiye'nin yaklaşık üçte birinin ormanlarla kaplı olduğuna dikkati çekerek, ormanların geliştirilmesi, bakımı ve korunmasının Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarınca yapıldığını vurguladı.

Türkiye'nin 23 milyon hektarı bulan ormanları "yeşil vatan" olarak nitelediklerini ifade eden Aslan, orman işçilerinin canları pahasına yeşil vatanın korunması için çalıştığını dile getirdi.

Orman işçilerinin bir kısmının kadrolu, diğer bir kısmının ise 10 ay çalışıp 2 ay boşta kalan geçici işlerden oluştuğunu anlatan Aslan, Öz Orman-İş Sendikası olarak geçici işçilerin kadroya alınması için yıllardır mücadele yürüttüklerini kaydetti.

Kadro mücadelesinde sona yaklaştıklarını dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile geçen hafta bir araya geldik. Verimli bir görüşme yaptık. Görüşmede geçici işçilerin kadroya alınmasına yönelik çalışmanın bittiğini, Sayın Cumhurbaşkanına arz edileceğini ifade etti. Orman Genel Müdürlüğünde 14 binden fazla geçici işçi var. Bu işçilerimizin haklı bir kadro talebi var. Çünkü yapılan iş sürekli. Bu işin norm kadroya bağlanarak, geçici işçilerin kadroya alınması gerekiyor."

"Kurumlara norm kadro yetkisi verilmeli, kadrolarını belirlemelerine imkan sağlanmalı"

Aslan, Orman Genel Müdürlüğünün norm kadro çalışması yaptığını belirterek, "Bu çalışmaya göre teşkilatın 59 bin kişiye ihtiyacı var. Çünkü geçici-mevsimlik işçilerin çalışma koşulları hiçbir yerde yok. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan bu işçilerin, ikili vardiyaya geçmesi lazım. İkili vardiya olunca da ilave işçiye ihtiyaç var. Bu anlamda kurumlara norm kadro yetkisi vererek, kadrolarını belirlemelerine imkan sağlanmalı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2019'da kamuda geçici işçilerin çalışma süresinin 9 ay 29 güne yükseltildiğini anımsatan Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geride kalan 2 ayın devlet için hiçbir maliyeti söz konusu değil. Boşta kalan iki aylık süreyi de tamamlayıp, 12 ay kadrolu olarak çalışılmasını istiyoruz. Arkadaşlarımız bu yöndeki müjdeyi Sayın Cumhurbaşkanımızdan bekliyor. Kadro müjdesi işçilerimizin moral, motivasyonunu ve verimliliğini artıracaktır. Üyelerimiz yeni yıl tamamlanmadan bir yeni yıl müjdesi bekliyor."

#geçici işçi #kadro #Öz Ormanİş Sendikası Genel Başkanı
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23