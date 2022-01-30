Geçen yıl ihraç 26 milyon beyaz eşya ürünü ihraç edildi
Sosyal medya hesabından 2021 yılı beyaz eşya sektörünün performansına ilişkin değerlendirmede bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin beyaz eşya sektöründe 2021'de ihracatta 'Avrupa şampiyonu' olduğunu belirtti.
Ekonomi 30.01.2022, 14:34
Varank, Twitter hesabından, 2021 yılı beyaz eşya sektörünün performansına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakan Varank, şunları kaydetti:
"Geçen yıl Türkiye'de, 1 milyon 640 bin bulaşık makinesi, 2 milyon 250 bin buzdolabı, 2 milyon 150 bin çamaşır makinesi, 1 milyon 120 bin derin dondurucu, 1 milyon 70 bin fırın, 250 bin kurutucu satıldı. 2021 yılında 26 milyon ürün ihraç eden beyaz eşya sektörümüz Avrupa'nın birincisi."
Kaynak: AA
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