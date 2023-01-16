Gaziler ile şehit ve gazi yakınlarına THY uçaklarında biniş önceliği
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklara binişte ilk sıranın gaziler ile şehit ve gazi yakınlarında olacağını açıkladı.
Ekonomi 16.01.2023, 15:57
Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, THY uçaklarına binişte düzenlemeye gittiklerini duyurdu.
İlk önce gaziler ile şehit ve gazi yakınlarını uçağa kabul edeceklerini söyleyen Ekşi, "Uçaklarımıza binişte bildiğiniz gibi sıra numarasına göre sizleri almaya çalışıyoruz. Sıralamada küçük ama bizce çok anlamlı bir değişiklik yaptık. Artık ilk sırayı, öncelikli olarak şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve gazi yakınlarımıza vereceğiz. Sizlere minnettarız" İfadelerini kullandı.
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