Fuat Oktay'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren '3600 ek gösterge' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, katıldığı canlı yayında 3600 Ek Gösterge müjdesi verdi. Çalışanların merakla beklediği çalışmayla ilgili konuşan Oktay, 'Bu yıl çözeceğiz, mayıs ya da haziranda gündeme gelecek.' dedi.

Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

ATATÜRK ANITLARINA SALDIRI

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara bakarsanız bunun arkasındaki provokatif yapıların kimler olduğunu görürsünüz. Ama şunu unutmasınlar eski Türkiye yok artık. Arzu ettikleri sonucu alamayacakları provokatif eylemlerdir bunlar. Türkiye vesayet odaklarının at koşturacağı bir ülke değil. Muhalefet vesayete umut bağlamak yerine proje üretsin.

Muhalefet vesayete umut bağlamak yerine proje üretsin.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay A Haber ekranlarının konuğu oldu. Oktay Haktan Uysal, Banu El ve Mahmut Övür'ün sorularını yanıtladı.

HDP'DEN İSLAM'A HAKARET

Yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkede bunu söylemek gericiliğin daniskasıdır.

PKK'YA 'KIŞ KARTALI' OPERASYONU

Son derece etkili bir operasyon oldu, devamı gelecek. Terörü kaynağında kurutmak ve yerinde yok etme amacımız var. Yerinde dediğimiz şey gelip bizi vurmalarını beklemek değil, tamamen taarruz ederek sınır ötesinde yok etme arzumuz var.

ABD SAVUNMA BÜTÇELERİNDE PKK/PYD'YE YARDIM YER ALIYOR

DEAŞ karşı ABD tarafından bölgede yeniden kullanılmak isteniyor. Türkiye DEAŞ ile fiili mücadele eden tek ülkedir. ABD savunma bütçelerinde PKK/PYD'ye yardım yer alıyor.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Ukrayna ev sahipliğimizi kabul etti, Rusya ile görüşüyoruz. Dost ülke olarak birlikte iş yapabilen ülkeler olarak bu işleri çözmek istiyoruz.

YUNANİSTAN'IN GÖÇMENLERE ZULMÜ

Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu. Bazı ülkelerin maşası olarak kullanılıyorlar.

Suriye'ye duyarsız kalamazdık. Suriye krizinde en büyük faturayı biz ödedik. 19 kişinin donarak öldürüldüğü birçok vakayı yaşadık. Yanı başımızda Yunanistan'ın bu yaptığı tam bir cinayettir.

ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Ermenistan'a Karabağ üzerinden çözümsüzlüğü dayattılar. Karabağ'da işgalin bitmesi bölgede barışın anahtarı oldu.

PAŞİNYAN MART'TA TÜRKİYE'DE

Ermenistan Başbakanı Antalya Diplomasi Forumu'na gelecek.

İBB BAŞKANI'NIN BÜYÜKELÇİLERLE GÖRÜŞMESİ

Siz yönetim olarak CHP'nin HDP'den farklı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu görüşmeler Kılıçdaroğlu'nun uykusunu kaçırmalı.

İSTANBUL'DA 24 OCAK'TAKİ KAR ESARETİ

Krizde belediye başkanının nerede olduğu sorgulanır.

3600 EK GÖSTERGE TBMM'YE GELİYOR

3600 ek göstergeyi bu yıl çözeceğiz. Mayıs yada Haziran'da gündeme gelecek.