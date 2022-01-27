Fuat Oktay'dan kur korumalı mevduat sistemiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "(Kur korumalı sistem) Yılbaşından bu yana günlük ortalama yaklaşık 7 milyar lira giriş olmuş, toplam mevduat büyüklüğü 209 milyar lirayı bulmuştur." dedi.