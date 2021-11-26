Ford Otosan'dan elektrikli mobilite odaklı yeni şirket: Rakun Mobilite

Otomotiv dünyasının geleceği olarak görünen elektrikli araçlar her geçen gün yeni bir model ile karşımıza çıkıyor. Bu pazarda söz sahibi olmak isteyen Ford Otosan, yeni şirketini duyurdu. Ford Otosan'ın yeni girişimi olan Rakun Mobilite Teknoloji ve Ticaret A.Ş., elektrikli motor modelleri üretme hedefi ile kuruldu.

Bugün gerçekleşen lansmanda ise Rakun Mobilite tarafından geliştirilen Rakun Pro 2 ve Rakun Pro 3 modelleri tanıtıldı. 100 km menzile sahip olan Rakun elektrikli motor modelleri arasındaki en büyük fark ise taşıma kapasitesi ve tekerlek sayısı.

Rakun Pro 2 modeli 2 tekerlek, Rakun Pro 3 modeli ise 3 tekerlek ile satışa sunulacak. 3 tekerlekli Pro 3 modeli özellikle yüklerin daha rahat taşınmasını sağlıyor. 2022 yılında satışa sunulacak olan elektrikli motor modellerinin fiyatları ise açıklanmadı.





Özellikle kargo ve taşımacılık sektörleri için satışa sunulacak olan Rakun Pro modelleri internet üzerinden bireysel kullanıcılara da satılacak. Pro 2 ve Pro 3’te bulunan 5 kW/h’lik batarya, normal şebeke elektriği üzerinden kablosunun prize takılması ile rahat ve kolay bir şekilde şarj edilebiliyor.

Tamamen elektrikli olarak geliştirilen Rakun Pro modelleri 4,5 saat içinde tamamen şarj olabiliyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Ford Otosan Eskişehir Fabrikası’nda üretilen Rakun Pro2 ve Rakun Pro3’ün satış, pazarlama ve satış sonrası operasyonlarından Rakun Mobilite Teknoloji ve Ticaret A.Ş. sorumlu olacak.

Günümüzde, pek çok sektörde büyük dönüşümler yaşandığını ve kuralların yeniden yazıldığını vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yüzde 100 Ford Otosan iştiraki olan Rakun Mobilite şirketi ile müşterilerinin mobilite alanındaki ihtiyaçlarına yanıt veren yenilikçi ürün ve teknolojiler geliştireceklerini belirtti.

Kaynak: Webrazzi.com