Ford'dan işçi kıyımı: Üç bin kişiyi kovma kararı aldı

Ford Üst Yöneticisi Jim Farley ve Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, konuya ilişkin çalışanlara ortak bir e-posta gönderdi.

Söz konusu e-postada, şirketin maliyet yapısının geleneksel ve yeni rakiplere karşı rekabetçi olmadığı belirtildi.

Ford'un yeni teknolojileri benimserken çalışma şeklini değiştirdiğine işaret edilerek, kaynakların yeniden düzenlendiği bildirildi.

Farley ve Ford'un gönderdiği e-postada, "Bu geleceği inşa etmek, yüzyılı aşkın bir süredir faaliyet gösterdiğimiz yolun neredeyse tüm yönlerini değiştirmeyi ve yeniden şekillendirmeyi gerektiriyor." değerlendirmesi yapıldı.

3 BİN KİŞİNİN İŞİNE SON

Küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceği belirtilerek, işten çıkarmaların çoğunlukla ABD, Kanada ve Hindistan'da gerçekleşeceği kaydedildi.

YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ

Şirketin işten çıkarma kararının ardından Ford'un New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.

Ford, martta yaptığı açıklamada, 2026'ya kadar yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planladığını ve elektrikli araç çalışmalarını hızlandırmak için operasyonlarını "Ford Model e" ve "Ford Blue" olarak ikiye böldüğünü duyurmuştu.