Ford'dan işçi kıyımı: Üç bin kişiyi kovma kararı aldı
ABD'nin en büyük otomobil üreticilerinden Ford, küresel çapta üç bin kişinin işine son verileceğini duyurdu. Çalışanlara e-posta göndererek bu kararı duyuran yönetim, şirketin maliyet yapısının geleneksel ve yeni rakiplere karşı rekabetçi olmadığını belirtti.
Ford Üst Yöneticisi Jim Farley ve Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, konuya ilişkin çalışanlara ortak bir e-posta gönderdi.
Söz konusu e-postada, şirketin maliyet yapısının geleneksel ve yeni rakiplere karşı rekabetçi olmadığı belirtildi.
Ford'un yeni teknolojileri benimserken çalışma şeklini değiştirdiğine işaret edilerek, kaynakların yeniden düzenlendiği bildirildi.
Farley ve Ford'un gönderdiği e-postada, "Bu geleceği inşa etmek, yüzyılı aşkın bir süredir faaliyet gösterdiğimiz yolun neredeyse tüm yönlerini değiştirmeyi ve yeniden şekillendirmeyi gerektiriyor." değerlendirmesi yapıldı.
3 BİN KİŞİNİN İŞİNE SON
Küresel çapta 3 bin kişinin işine son verileceği belirtilerek, işten çıkarmaların çoğunlukla ABD, Kanada ve Hindistan'da gerçekleşeceği kaydedildi.
YÜZDE 5 DEĞER KAYBETTİ
Şirketin işten çıkarma kararının ardından Ford'un New York borsasında işlem gören hisseleri yüzde 5'e yakın değer kaybetti.
Ford, martta yaptığı açıklamada, 2026'ya kadar yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planladığını ve elektrikli araç çalışmalarını hızlandırmak için operasyonlarını "Ford Model e" ve "Ford Blue" olarak ikiye böldüğünü duyurmuştu.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|7
|2. Başakşehir
|3
|7
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Gaziantep FK
|3
|7
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Adana Demirspor
|3
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Girona
|2
|3
|10. Valencia
|2
|3
|11. Real Sociedad
|2
|3
|12. Almeria
|2
|1
|13. Sevilla
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Espanyol
|2
|1
|16. Celta Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0