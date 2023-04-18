Fiyatlar bir ay daha sabitlendi
Tarım Kredi Kooperatifleri, fiyatları bir ay daha sabitleme kararı aldı
Ekonomi 18.04.2023, 12:35
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki 900 temel gıda ve temizlik ürününü kapsayan sabit fiyat uygulaması 1 ay süreyle uzatıldı.
Açıklama Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin sitesinden yapıldı.
Ramazan ayı başında Tarım Kredi marketlerinde başlatılan sabit fiyat uygulamasının 1 ay daha uzatıldığı belirtildi.
Uygulama toplam 900 temel gıda ve temizlik ürününü kapsıyor.
Kampanyanın yoğun ilgi gördüğünün belirtildiği açıklamada "Ramazan ayının coşku ve bereketinin sofralarımızda devam etmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" sözlerine de yer verildi.
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