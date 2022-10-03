Fiyatı en fazla artan ve düşenler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay üniversite eğitim giderlerindeki artışı yüzde 20,78 ile şehir gazı ve doğal gaz, yüzde 20 ile elektrik, yüzde 14,82 ile reçel, marmelat ve bal izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,71 konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler, yüzde 11,96 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 11,35 ile hava yolu taşımacılığı, yüzde 10,89 ile ulaştırma sigortası, yüzde 6,98 ile katı yakıtlar ve yüzde 6,96 ile su (şebeke suyu) yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18,21 patates ve bazı yumru bitkilerde oldu. Bunu yüzde 15,09 ile taze balık ve deniz ürünleri, yüzde 2,46 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 2,44 ile dana eti, yüzde 2,32 ile margarin ve yüzde 2,14 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı takip etti.

Eylülde fiyatı en çok azalış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 1,34 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 1,03 ile likit hidrokarbonlar, yüzde 0,44 ile peynir ve yüzde 0,11 ile kuzu, koyun, keçi eti sıralandı.