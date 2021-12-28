Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası bakanlıktan açıklama

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında 28 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada," Fiyat İstikrarı Komitesi'nde döviz kurlarında ve emtia fiyatları ile fiyatlama davranışları üzerindeki etkisi detaylı analiz edildi." ifadelerine yer verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Toplantıda, ilk olarak küresel enflasyon gerçekleşmeleri ve emtia piyasalarındaki gelişmeler ele alınmıştır. Ardından yurt içi enflasyon gelişmeleri ve enflasyon görünümüne yönelik riskler bütüncül bir bakış açısı ile ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeler ile bunların fiyatlama davranışları üzerindeki etkisi detaylı analiz edilmiştir.

Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşülmüştür.

Önümüzdeki dönemde de enflasyon ile mücadele konusunda kurumlarımız tam uyum içerisinde koordineli hareket edecektir. Komite çalışmalarına düzenli ve sık aralıklarla devam edecektir."

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik.



Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk. pic.twitter.com/6RaOJwF40s — Dr.Nureddin NEBATİ (@NureddinNebati) December 28, 2021

Resmi Gazete'nin 30 Haziran tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile hayata geçirilen Fiyat İstikrarı Komitesinde, Bakan Nebati'nin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Ticaret bakanları yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı da Komitenin üyeleri arasında bulunuyor. Komitenin koordinasyonu ve sekretarya faaliyetlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütüyor.

Toplantıya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar katıldı.