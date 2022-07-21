Fiyat İstikrarı Komitesi'nden fiyat istikrarı için beş önlem

Fiyat İstikrarı Komitesi beşinci toplantısında güncel enflasyon gelişmelerinin mercek altına alındığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, alınan beş önlemi paylaştı.

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında beşinci kez toplandı.

Toplantıda son dönemde küresel gelişmelere bağlı başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarının seyri mercek altına alındı.

Toplantı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Nebati, ''Güncel enflasyon gelişmelerini mercek altına aldığımız toplantı kapsamında arz kesintilerinin gıda ve enerji fiyatları üzerindeki risklerini detaylandırarak stratejik tarımsal ürünlerin yurt içi arzındaki gelişmelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik.'' dedi.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin beşinci toplantısına ilişkin basın açıklaması