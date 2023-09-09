Fitch Ratings Türkiye'nin not görünümü yükseltti

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, merakla beklenen Türkiye'nin kredi notunu açıkladı. Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

Fitch'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Görünümün 'durağan'a revize edilmesi, kısa vadeli makro-finansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika karışımına dönüşü yansıtıyor."

2023 SONU İÇİN FAİZ TAHMİNİ YÜZDE 35

Fitch,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35'e çıkaracağını tahmin ederken faiz oranının 2024'te de bu seviyede kalacağını belirtti. Fitch, raporda "Para politikası sıkılaştırmasının gelecekteki hızı ve süresi konusunda yüksek düzeyde belirsizlik mevcut" ifadelerine yer verdi.

"BRÜT ULUSLARARASI REZERVLER TOPARLANMA KAYDETTİ"

Fitch, brüt uluslararası rezervlerin mayıs ayının ortasından bu yana gözle görülür bir toparlanma kaydettiğini belirterek, rezervlerin 2023 sonuna kadar 115 milyar ABD dolarına ulaşacağını söyledi. Fitch, rezervlerin 2024'te de "nispeten istikrarlı kalacağı" öngörüsünü paylaştı.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 4.3

Türkiye'nin büyümesinin 2023 yılında yüzde 4,3'e ulaşacağını tahmin eden kuruluş, 2024'e bu oranın yüzde 3'e düşebileceğini kaydetti.