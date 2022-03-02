Fitch Ratings'ten 'enflasyon ve faiz' açıklaması
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, enflasyon zorluklarının bu yıl küresel ekonomide durgunluk riskini artırdığını bildirdi.
Fitch'ten yapılan açıklamada, enflasyon zorluklarının bu yıl küresel ekonomik görünümü tehdit etmeye başlayabileceği aktarıldı. Tüketim mallarında yaşanan sıkıntının ılımlı hale gelmesi, iş gücü arzı üzerindeki Covid-19 salgınıyla ilgili kısıtların azalması ve büyüme oranlarının normalleşmesiyle çekirdek enflasyonun bu yılın ikinci yarısında ABD ve Avrupa'da yaygın olarak düşmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, bunun, merkez bankalarının büyüme üzerinde sınırlı etkilerle para politikasını kademeli normalleştirmesine izin vereceği kaydedildi.
Merkez bankalarının faiz artırması bekleniyor
Açıklamada, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını 2022 ve 2023'te 100'er, İngiltere Merkez Bankasının bu yıl 75 ve 2023'te 50, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek sene 20 baz puan artırmasının beklendiği belirtildi.
Son enflasyon verilerinin beklenenden daha yüksek geldiği ve fiyat görünümünün belirsiz olduğu kaydedilen açıklamada, enflasyonun dinamik bir süreç olduğu ve kendi kendini güçlendirebileceği ifade edildi.
Çeşitli faktörlerin çekirdek enflasyonu 2022 boyunca yüksek tutabileceğine işaret edilen açıklamada, Rusya-Ukrayna kriziyle bağlantılı küresel enerji fiyat şoklarının riskleri artırdığı aktarıldı.
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