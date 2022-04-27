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FİSKOBİRLİK'ten 30 milyon liralık yatırım

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Son bir yılda yaptığımız yatırımın maliyeti 30 milyon lira, az gelebilir 30 milyon lira ama dünkü bir lira maaş ödeyemeyen FİSKOBİRLİK için iyidir. İhracatımız 100 milyon lira, denilebilir ki az, ama bir liralık satışı olmayan FİSKOBİRLİK için 100 milyon lira önemlidir" şeklinde konuştu.

Ekonomi 27.04.2022, 00:25
FİSKOBİRLİK'ten 30 milyon liralık yatırım

Bayraktar, Entegre Fındık İşleme Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, FİSKOBİRLİK'in üreticiden fındık alıp işlediğini, Türkiye ve dünyaya sattığını belirtti.

FİSKOBİRLİK'in TMO'nun fındıkta yaptığı müdahale alımlarını gerçekleştirmeye daha fazla hazır olduğunu dile getiren Bayraktar, "Niye hazır? Verirlerse yaparız, diğer işlerimiz devam ediyor, biz yine hazırız, üretiyoruz ve satıyoruz. Bu anlamda FİSKOBİRLİK imkanları ölçüsünde sosyal sorumluluk yapan, aynı zamanda da doğal olarak ticareti döndürmesi gerektiği için de ticaret yapmayı öğrenen, bunu yapan bir kurum pozisyonunda." dedi.

Bayraktar, eskisinden daha iyi durumda olduklarının vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neden? Çünkü artık 'biziz', FİSKOBİRLİK son 10 yıldaki mücadelesiyle artık kimseye bağlı değil. Yani FİSKOBİRLİK 'A' partisine, 'B' partisine, şuna, buna bağlı değil. Tabii ki hükumetler destek verirse, kamuoyu destek verirse daha büyük işler yapar ama olmasa da FİSKOBİRLİK var, olmaya da devam edecek. Son bir yılda yaptığımız yatırımın maliyeti 30 milyon lira, az gelebilir 30 milyon lira ama dünkü bir lira maaş ödeyemeyen FİSKOBİRLİK için iyidir. İhracatımız 100 milyon lira, denilebilir ki az, ama bir liralık satışı olmayan FİSKOBİRLİK için 100 milyon lira önemlidir"

Birliğin fındık alımlarıyla ilgili rakamlarının kamuoyunda tartışıldığına dikkati çeken Bayraktar, "Bir kilogram fındık alamıyorduk ama bin aldık, iki bin aldık, üç bin aldık ama aldık." ifadesini kullandı.

Lütfi Bayraktar, kamuoyunda FİSKOBİRLİK'in faiz ödediği yönündeki tartışmalara ilişkin, "Doğru, biz faiz ödüyoruz ama bizim faizimiz borç faizi değil. Bizim faizimiz piyasaya sürdüğümüz, perakendeye verdiğimiz ürünün dönüşünü, geçecek zamanı karşılamak için kullandığımız kredinin faizi. Biz zor yolu seçtik, dedik ki 'üreteceğiz', üretiyoruz yani." diye konuştu.

Kaynak: AA
#FİSKOBİRLİK #fındık #Yatırım
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