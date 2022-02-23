FİSKOBİRLİK, fındık için son sigorta tarihi konusunda uyardı
Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), fındık üreticilerine 28 Şubat'a kadar ürünleri için tarım sigortası yaptırmaları uyarısında bulundu.
Ekonomi 23.02.2022, 20:56
Tarım sigortası, özellikle mart ve nisan aylarında yaşanabilecek olası zirai don olayları durumlarında çitçilerin gelir kaybı yaşamamaları adına büyük önem taşıyor.
Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin yörede başta fındık olmak üzere tarım ürünlerini tehdit ettiği ifade edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fındık özelinde, bölgesel olarak yaşanan ani sıcaklık değişimleri, ciddi zayiatlara neden olmaktadır. 28 Şubat itibarıyla başvuru işlemleri sona erecek. Üreticilerimizin geciktirmeden bitkisel ürün sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir."
Sigorta poliçe bedelinin yüzde 50'sinin devlet tarafından karşılanıyor.
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