Fırtına balık fiyatlarını artırdı
Zonguldaklı balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamayınca balık fiyatları yükseldi.
Ekonomi 12.01.2022, 18:19
Kentteki balıkçı esnafı, Batı Karadeniz'de istenilen düzeyde balık olmaması ve fırtına nedeniyle az miktarda avcılık yapılması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.
Tezgahlarda çipura ve levreğin kilosu 50, barbunya 50-70, mezgit 25-50, uskumru 30, hamsi 25 ve kupes 20 liradan satılıyor.
Balıkçılardan Ali Bora Amasralı, yaptığı açıklamada, Karadeniz'de kuvvetli fırtına olduğunu, yılbaşı itibarıyla balığın az miktarda çıkarıldığını anlattı.
Balık miktarındaki düşüşün fiyatlara yansıdığını belirten Amasralı, daha fazla balık olması için bilinçli avlanma yapılması gerektiğine dikkati çekti.
Hasan Avcı da besleyici özelliğinden dolayı bol balık tüketilmesini tavsiye etti.
Kaynak: AA
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