Fındık timleri görev başında

Ordu'da kurulan fındık timleri, verim ve kalitenin artması için örnek bahçelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu Valiliğinin himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Fındıkta Örnek Uygulama Timleri Sahada Projesi" kapsamında kurulan 35 fındık timi, verim ve kalitenin artırılmasını amaçlıyor.

Vali Tuncay Sonel, proje kapsamında Altınordu ilçesine bağlı Teyneli Mahallesi'nde Adem Şişman'a ait örnek bahçede yapılan çalışmaları inceledi.

Ziraat mühendislerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Sonel, il ve ilçe müdürlüklerinde görevli 105 ziraat mühendisinden oluşan 35 timin yürüttüğü örnek budama uygulamasının fındık veriminin ve kalitesinin artmasını sağlayacağını söyledi.

Sonel, fındığın Ordu ve ülke için çok önemli bir ürün olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an fındık bahçelerinde budama mevsimi. Fındık bahçelerinde ocakların diplerinin temizlenmesi, bakımı, gübrelenmesi, ilaçlanması gibi mevsimine göre işlemler yapılıyor. İçinde bulunduğumuz mevsim itibariyle budamaların yapılması, fındıktaki ürünün ve kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. 35 tim toplamda 105 ziraat mühendisi arkadaşımız, çiftçilerimize örnek budama uygulaması yapıyor."

Sahada çalışan ve şimdiye kadar 3 bin örnek bahçe uygulaması yapan ekiplere teşekkür eden Sonel, üreticilerin fındık bahçelerine zamanında bakım yaptırmalarının önemine dikkati çekti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise fındıkta verim ve kalitenin artırılması için tekniğine uygun budama yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi.