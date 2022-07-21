Fındık rekoltesinde beklenti yüksek
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2022 yılı fındık rekoltesinin 765 bin 287 ton olarak tahmin edildiğini bildirdi.
Ekonomi 21.07.2022, 16:59
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda fındık rekoltesinin belirlendiği kaydedildi.
Fındık rekolte tahmin komisyonları tarafından ülke genelinde yürütülen çalışmaların sonuçlandığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2022 yılı fındık rekoltesi önceki yıla göre yüzde 12 artışla 765 bin 287 ton olarak tahmin edilmektedir. Rekolte tahmin çalışmaları, fındık bahçelerinde çotanak sayımlarına dayalı hesaplamalar ve gözlemler sonucunda sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla yürütülmüştür. Çiftçilerimize, sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olsun."
Kaynak: AA
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