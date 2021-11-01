Fındık ihracatından 450 milyon doları aşkın gelir elde edildi
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği bir yazılı açıklama yaparak Türkiye'nin 1 Eylül-31 Ekim arasında 69 bin 98 ton fındık ihraç ederek 454 milyon 280 bin 984 dolar gelir elde ettiğini bildirdi.
Ekonomi 01.11.2021, 22:56
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül-31 Ekim döneminde 454 milyon 280 bin 984 dolar karşılığı 69 bin 98 ton fındık ihraç edildiği bildirildi.
Açıklamada, geçen sezonun aynı dönemiyle kıyaslandığında ihracatın miktarda yüzde 19, değerde yüzde 13 arttığı belirtilerek, "Bu olumlu tablonun devam edeceği ve fındık ihracatında iyi bir sezon geçireceğimiz umudunu koruyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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