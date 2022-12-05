Finansal İstikrar Komitesi 7'inci kez toplandı
Finansal İstikrar Komitesinin 7'nci toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında yapıldı.
Ekonomi 05.12.2022, 21:18
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesinin 7'nci toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantıda, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durumu detaylıca değerlendirdik." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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