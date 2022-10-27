Finansal İstikrar Komitesi 6'ncı kez toplandı
Finansal İstikrar Komitesinin 6'ncı toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında yapıldı.
Ekonomi 27.10.2022, 21:50
Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesinin 6'ncı toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Toplantıda küresel ve yerel makroekonomik gelişmeleri ele aldıklarını kaydeden Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının devam ettirilmesi hususunda mutabık kaldık." değerlendirmesinde bulundu.
Finansal İstikrar Komitesi altıncı toplantımızı gerçekleştirdik.— Dr.Nureddin NEBATİ
Küresel ve yerel makroekonomik gelişmeleri ele aldığımız toplantıda, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde etkin bir şekilde uygulanan selektif kredi politikasının devam ettirilmesi hususunda mutabık kaldık. pic.twitter.com/cQn45RGC7R
Kaynak: AA
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