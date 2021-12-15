Fed'in faiz kararı açıklandı
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmedi.
Ekonomi 15.12.2021, 22:08 15.12.2021, 22:18
Fed, piyasanın beklentileri doğrultusunda politika faizini değiştirmedi ve yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.
Noktasal grafikten 2022 için üç faiz artışı beklentisi çıktı. 2023'te de 3 faiz artışı öngörüldü.
Fed hazine kağıtları alımlarını aylık 20 milyar dolar, ipoteğe dayalı menkul kıymet alımlarını 10 milyar dolar azaltacak.
Banka, ABD ekonomisi 2021 büyüme tahminini yüzde 3,8'den yüzde 4'e yükseltti.
Fed, ABD ekonomisi uzun vadeli büyüme beklentisini yüzde 1,8'de korudu.
Karar oybirliği ile alındı. Karar metninde enflasyonun pandemi ve tedarik zinciri sıkıntıları ile yükseldiği ifade edildi. Metinden enflasyonun geçici olduğu yönündeki ifadelerin de çıkarıldığı görüldü.
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