FED faiz kararını açıkladı

2023'ün ilk yarısının en kritik Fed toplantısı sonuçlandı. 'Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak' sorusu yanıt buldu.

Banka iflasları sonrası yükselen resesyon endişeleri sonrası ilk Fed faiz kararı geldi.

Buna göre Fed 25 baz puan faiz artışı yaptı.

Piyasalar, altın fiyatları, döviz ve hisse senetleri için Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlara odaklandı

Fed fonlama faiz aralığını 25 baz puan artırarak %4,75 - %5,00 düzeyine çekti.