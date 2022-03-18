Fatih, Gökçebey-1 kuyusunda
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Fatih Sondaj Gemisi'nin Gökçebey-1 kuyusunda olduğunu bildirdi.
Ekonomi 18.03.2022, 22:35
Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki yeni arama kuyusu Gökçebey-1'de." ifadesi kullanıldı.
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki yeni arama kuyusu Gökçebey-1’de!#TPAO #TurkiyeninEnerjisi pic.twitter.com/aXqEbXuPiu— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) March 18, 2022
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 16 Şubat'ta Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3'üncü arama sondajına başladığını duyurmuştu.
Fatih Sondaj Gemisi, bugüne kadar Karadeniz'de toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfetti.
Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.
Kaynak: AA
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