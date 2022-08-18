Faiz kararı sonrası dolar kurunda son durum
Bir süredir 17,95 TL bandında seyreden dolar Merkez Bankasının faiz kararı sonrası sert yükselişe geçerek 18,10 TL 'yükseldi.
Ekonomi 18.08.2022, 14:22
Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13'e düşürmesi sonrasında dolar 18,10 liraya yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında yılın sekizinci faiz kararını açıkladı. Faiz, piyasaların yüzde 14'te serbest bırakılacağı beklentisinin aksine yüzde 13'e indirildi.
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