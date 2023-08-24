Faiz kararı sonrası dolar düşmeye başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 750 baz puan artışla politika faizini yüzde 25'e çıkarması sonunda dövizde ilk reaksiyon aşağı yönlü yaşandı.

Uzmanlar dövizdeki düşüşün açıklanan faizin beklentilerin çok üzerinde olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Uzmanlara göre açıklanan oran, piyasada bir şok etkisi yaptı.

Yüzde 25 oranında faiz piyasalarda olumlu karşılık buldu.

Ayrıca bugün açıklanan politika faizinin dışında, karar metnindeki mesajlar da bekleniyordu. Ve metinde sıkılaşmanın ve sadeleşmenin devam edeceği mesajları geldi.

Döviz kurunda serbest piyasada düşüş görüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrasında piyasalarda döviz satış fiyatları şöyle:

Dolar: 27,2164 liradan 26,6779 liraya geriledi (Yüzde 1,88 düştü)

Euro: 29,5698 liradan 29,0485 liraya geriledi (Yüzde 1,62 düştü)

Sterlin: 34,6491 liradan 34,6050 liraya geriledi (Yüzde 0,13 düştü)