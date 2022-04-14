Faiz kararı öncesi dolar ve euro güne nasıl başladı?

Merkez Bankası'nın yılın dördüncü faiz kararını açıklayacağı kritik günde dolar/TL, 14,60'ın hemen üzerinde yatay seyrediyor. Euro/TL ise hafif yükselişle 15,97 seviyelerinde değerleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları en önemli gündem maddeleri olarak analistler tarafından yakından takip edilecek. Bugün bir çok ülkede piyasalar "Kutsal Perşembe" nedeniyle ya kapalı olacak ya da erken kapanacak.

2021 yılının son 4 toplantısında faizi 500 baz puan indiren TCMB, bu yılın ilk üç toplantısında bir değişikliğe gitmeyerek, faizi yüzde 14,00 seviyesinde tutmuştu. Piyasa beklentileri politika faizinde bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde.

Dolar/TL, 14,60'ın hemen üzerinde yatay seyrederken euro/TL ise yüzde 0,3 civarı yükselişle 15,96-15,97 seviyelerinde değerleniyor.

Spot piyasada altın fiyatları, düne göre sınır bir düşüş gösterse de 1.972 dolar civarında güçlü duruşunu sürdürüyor.

Brent petrolde ise varil fiyatları 108 doların üzerinde sakin.

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