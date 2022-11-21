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Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, fahiş fiyatla mücadelede yeni dönemin sinyalini verdi. Para cezasının dışında atılacak adımların ilk Kabine Toplantısında ele alınacağını ifade etti.

Ekonomi 21.11.2022, 16:37
Fahiş fiyatla mücadelede yeni dönem sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ürünlerdeki fahiş fiyat artışlarına ilişkin, "Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, fahiş fiyatla mücadelede yeni dönemin sinyalini verdi. Para cezasının dışında atılacak adımların ilk Kabine Toplantısında ele alınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti;

Biz hukuk devletiyiz. Soruşturmalar neticesinde gerekli adımları attık, atarız. Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz.

Değişik öneriler var. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım.

İşletmelere bugüne kadar 56,6 milyon lira ceza verildi

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 56 milyon 602 bin 168,50 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığından açıklamaya göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bu yılın 7'nci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen, aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye 9 milyon 403 bin 237,50 lira daha idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ekmekten bebek mamasına kadar uygulanan sıkı denetimlerde bugüne kadar, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 56 milyon 602 bin 168,50 lira idari para cezası uygulandı.

#erdoğan #Gıda #fahiş fiyat
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