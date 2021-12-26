Fabrika gibi okul: 23 dalda üretim yapıyorlar

Okul sıraları, oyuncaklar, süs eşyaları üretiyorlar.

Otomobil bakımı, beyaz eşya tamiri ve zemin etüdü çalışmaları da yapıyorlar.

Okul, fabrika gibi işliyor

Rize Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi fabrika gibi işliyor.

Öğrenciler 23 dalda üretim yaparak okul sermayesine katkı sağlıyor.

Okul Müdürü Belkıs Delihasan, "Okulumuzda ciddi anlamda, üretim anlamında güzel çalışmalar yapıyor, biz öğrencilerimizi üniversitelerinin yanında ikinci bir meslek öğrenebilmeleri için yetiştiriyoruz" dedi.

"Okulumuz üretim yaparak dışarıya satışlar yapıyor"

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen ise şunları söyledi:

"Okullarımızda üretime yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Okulumuz döner sermaye sistemiyle çalışmakta, dışarıdan siparişler almakta ve üretim yaparak dışarıya satışlar yapmaktadır."

Öğrenciler meslek alanlarında ustalaşıyorlar

Öğrenciler, yaptıkları üretim sayesinde meslek alanlarında ustalaşıyorlar. Öğrenciler, eğitim gördükleri meslek alanında ustalık belgesi alarak kendi iş yerlerini açabiliyor.

Kaynak: TRT Haber / Meryem Şişman