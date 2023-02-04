EYT hakkında yeni düzenleme

EYT ŞARTLARI NETLEŞTİ

Kanun teklifinde 8 Eylül 1999 ve daha önce başlayan SGK’lı EYT’liler için, 5000-5975 arasında değişen kademeli prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresinin tamamlanmış olma şartı bulunuyor. Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR’a tabi olanlardan kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim gününü tamamlayanlar da yasa çıktığında emekliliğe hak kazanacak. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek.

SGK’YA MALİYETİ 144,7 MİLYAR TL

Yaş şartının kalkmasıyla birlikte EYT’den 2.2 milyon kişi hemen emekli olabilecek. Bu sayının 1.7 milyonu SSK’lı, 89 bini Bağ-Kur’lu, 496 bini Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışıyor. SSK’lı 3,5 milyon, Bağ-Kur’lu 619 bin, Emekli Sandığı’nda ise 669 bin olmak üzere, emeklilik için yaşı bekleyen ve ilerleyen yıllarda bekleyecek olan toplam 4.8 milyon kişi bulunuyor. EYT düzenlemesinin gelecek ay uygulamaya konulması halinde kamu personeli için 49,7 milyar lira, SGK için 144,7 milyar lira olmak üzere bütçeye toplam maliyetinin 194,4 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.

44 MİLYAR LİRALIK BORÇLANMA TAHAKKUKU

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş EYT borçlanmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaş sınırı olmadığını açıklamasının ardından SGK müdürlüklerine 28-29-30- 31 Aralık’ta 1 milyon 100 bin kişinin müracaatta bulunduğunu belirtti. Elitaş ayrıca, “4 gün içinde tahakkuk 44 milyar lira ama tahsilat olmadı. Şubat ayının sonuna doğru ödemelerini gerçekleştirmiş olacaklar” dedi.

MAAŞLARA YÜZDE 17 ZAM İDDİASINA SGK’DAN YANIT

EYT’lilerin en çok merak ettiği konu ise emekli aylıklarının ne kadar olacağı. Bilindiği üzere SGK’nin emekli aylığı rabotundan maaş hesabı yapan milyonlar artış oranının yüzde 17 civarında kalması nedeniyle hata olup olmadığını merak ederken açıklama gelmişti. SGK, emeklilere yüzde 30 oranından daha düşük zam yapıldığına ilişkin iddialar üzerine, EYT’liler için farklı hesap yapılmayacağı, 5.500 liranın altında maaş olmayacağı belirtilmişti. Ancak AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir EYT’lilerin emekli maaşına ilişkin en net rakamı açıkladı.

ORTALAMA MAAŞ 8 BİN 733 LİRA

EYT konusunda aylık bağlama oranlarıyla ilgili Aydemir, "Ortalama aylık tutarı; SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 797 lira. Bağ-Kur'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” bilgisini paylaştı.

İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK?

Kanunun Şubat ayında yasalaşması durumunda, ay sonuna kadar emeklilik başvurusunda bulunanların mart ayı itibarıyla emekli aylığını hak etmiş olacağı belirtiliyor. İlk aylık ödeme işlemi daha sonraki bir tarihte yapılmış olsa bile maaşlar 1 Mart’tan geçerli olarak alınmaya başlanacak.

EYT BAŞVURUSU NEREYE YAPILIYOR?

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, EYT ‘nin Sosyal Güvenlik Kurumu personeli için ciddi bir idari yük getireceğini belirterek, hak sahiplerinin başvurularını dijital ortamda yapmalarının yükün hafifletilmesi açısından önemli olduğunu, herkesin bu konuda vatandaşlara tavsiyede bulunmasını istedi. Herkesin bu konuda vatandaşlara tavsiyede bulunmasını isteyen Yılmaz, "Başvurular dijital ortamda yapılırsa SGK çalışanlarının iş yükü de azalmış olacak. Bu idari işlemler daha hızlı şekilde gerçekleştirilmiş olacak" çağrısını yaptı.