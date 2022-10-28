Et ve süte zam gelecek iddiaları yalanladı

"Et ve süte yüzde 35 zam gelecek" iddiasına üreticiler cevap verdi. TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, "Bizde fiyatlar aynı. Ancak tedarikçi ve satıcılar ortak hareket ediyor, kazanan onlar, kaybeden üretici ve vatandaş oluyor. Devlet, bu fırsatçılara imkan tanımamalı" dedi.

Et ve süte önümüzdeki günlerde yüzde 35 zam geleceği yönündeki açıklamalara tepki gösteren Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, üreticide fiyatların değişmediğini belirterek raflarda zamma gerek olmadığına dikkat çekti.

Çelik, "Bu açıklamayı yapan gerçekten yetiştiriciyse, benim karkas et fiyatımda bir artış yokken hatta maliyetinin altında satıyorken asıl konuşulması gereken bu olmalı. 'Ete zam geliyor' diyenlerin kime hizmet ettiklerini anlayamıyorum. Bende fiyat artmadı ki ete yüzde 35 zam gelsin. Bu açıklamaları yapanların kimin değirmenine su taşıdığının araştırılması lazım" dedi.

MARKET RAFLARINDA FAHİŞ FİYAT

Market raflarında fahiş fiyat uygulandığına da dikkat çeken Çelik, şunları söyledi: "Süt üretiminin bir bedeli var, üretimde bir emek söz konusu.

Kaynak:Türkiye