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Eski Tarım Bakanı Pakdemirli, Albaraka Türk Yönetim Kurulu Başkan vekili oldu

Eski Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Albaraka Türk genel kurulu sonucuna göre, bankanın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne atandı.

Ekonomi 24.11.2022, 10:43
Eski Tarım Bakanı Pakdemirli, Albaraka Türk Yönetim Kurulu Başkan vekili oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı görevinden affını istedikten sonra  Albaraka Türk yönetimine giren Bekir Pakdemirli, bankanın bugün yapılan genel kurulunda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atandı.

Konu ile ilgili olarak Albaraka Türk’ten  KAP’a şu açıklama yapıldı.

“Bankamızın 22 Kasım 2022 tarih ve 2412 oturum no.lu Yönetim Kurulu  kararıyla; -Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Bekir PAKDEMİRLİ’nin görevlendirilmesine, -Kredi Komitesi’nde; Houssem BEN HAJ AMOR’un Başkan, Kemal VAROL, Azhar Aziz DOGAR ve Malek Khodr TEMSAH’un (Genel Müdür) Üye olarak görevlendirilmelerine, -Denetim Komitesi’nde; Mustafa BÜYÜKABACI’nın Başkanlık görevine devamına, Bekir PAKDEMİRLİ ve Mohamed Ali CHATTI’nin Üye olarak görevlendirilmelerine,

 -Kurumsal Yönetim Komitesi’nin isminin “Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi” olarak değiştirilmesine, söz konusu komite üyeliklerine; Ghassan Ahmed M. AMODI’nin Başkan; Tawfig Shaker M. MUFTI, Akram YASSIN ve Seyfullah DEMİRLEK’in (Bankamız Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi) Üye olarak görevlendirilmelerine, -Ücretlendirme Komitesi’nin isminin “Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komitesi” olarak değiştirilmesine, mevcut üyelerinin Houssem BEN HAJ AMOR’un Başkan,

Mustafa BÜYÜKABACI ve Mohamed Ali CHATTI’nin Üye olarak aynen devamına, -Bilgi Teknolojileri Yönetişim Komitesi’nde; Melikşah UTKU’nın Başkanlık ve Malek Khodr TEMSAH’ın Üyelik görevlerine devamına, Hood Hashem Ahmed HASHEM’in Teknik Üyelik görevinin sona ermesine, 

-Risk Komitesi adıyla yeni bir komite ihdas edilmesine, söz konusu komitede; Houssem BEN HAJ AMOR’un Başkan; Ghassan Ahmed M. AMODI ve Tawfig Shaker M. MUFTI’nin Üye olarak görevlendirilmesine, -Sürdürülebilirlik Komitesi’nin ve İcra Komitesi’nin kaldırılmasına, karar verilmiştir.”

BEKİR PAKDEMİRLİ KİMDİR?

1973 yılında İzmir’de doğdu. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Başkent Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü’nde ve müteakiben doktora eğitimini Celal Bayar Üniversitesi’nde İktisat alanında tamamladı. Profesyonel kariyeri boyunca, içerisinde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ve Bankamızın da bulunduğu ulusal ve uluslararası düzeyde önemli şirketlerde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Temmuz 2018’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Tarım ve Orman Bakanı olarak görevlendirildi. Mart 2022’ye kadar Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı olarak görev yapan Dr. Pakdemirli, Ağustos 2022’de Albaraka Türk’e  bağımsız yönetim kurulu üyeliğine  seçildi.

#Albaraka Türk Yönetim Kurulu Başkan #Bekir Pakdemirli #Albaraka Türk
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