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Erzincan yaylalarından gelen lezzet

3 bin rakımlı yaylalarda yöreye özgü biçimde üretilen Erzincan tulum peyniri 3-4 aylık olgunlaşma süresinin ardından satışa sunuldu.

Ekonomi 01.11.2021, 00:42
Erzincan yaylalarından gelen lezzet

Yüksek rakımlı yaylalarda beslenen akkaraman koyunu ile kıl keçisinin sütünden üretilen coğrafi işaretli Erzincan tulum peyniri, 3-4 aylık olgunlaşma sürecinin ardından satışa sunulmaya başlandı.

Yaz sezonunda kentteki zengin bitki örtüsüne sahip 3 bin rakımlı yaylalarda beslenen akkaraman ırkı koyun ve kıl keçisinden elde edilen süt, yöreye özgü Kemah tuzu ve doğal olarak yapılan şirden (peynir mayası) ile mayalanarak Erzincan tulum peyniri elde ediliyor.

Coğrafi işaret alan yöreye özgü tulum peyniri, 3-4 aylık olgunlaşma sürecinin artından kahvaltı sofralarını süslemeye hazır hale geldi.

"Kentte 6 bin tona yakın peynir üretiliyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, AA muhabirine, kentte yaklaşık 3 bin rakımlı yüksek yaylalarda akkaraman koyunu ve kıl keçisi sütünden üretilen peynirlerin, soğuk zincir çerçevesinde tesislere getirildiğini söyledi.

Burada pamuklu bez torbalarda suyu çıkarıldıktan sonra büyük bidonlara ve derilere basılarak hava almaması sağlanan peynirin, 3-4 ay süren olgunlaşma sürecine bırakıldığını ifade eden Şahin, "Erzincan tulum peyniri, coğrafi işareti olan bir ürün. Burada yaklaşık 500 binden fazla küçükbaş hayvanımızdan 6 bin tona yakın peynir üretimi yapılmakta ve böylece 5 bin kişilik de bir istihdam sağlanarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktayız. Son yıllarda ülkenin çeşitli yerlerine olduğu gibi Irak'a da bir ihracat kapısı açıldı." diye konuştu.

Şahin, kentte peynir üreten 28 tesisin bulunduğunu belirterek, Erzincan tulumunun en doğal ve organik peynir çeşidi olduğunu dile getirdi.

Üreticilerin mayıs ayı itibarıyla yaylalara çıkarak üretime başladığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"2 bin 500-3 bin rakımlı yaylalarda koyunların doğal otlarla beslenerek ürettikleri sütler, orada peynir haline getirilerek üreticilerimizce kurulmuş olan hijyenik çadırlarda bekletiliyor. Oradan günlük bazen iki günde bir depolara getiriliyor. Bu depolarda yine hijyenik ortamda ürünlerimiz bidonlara basılarak olgunlaşma aşamasına geçiliyor. Ondan sonra ürün haline getirilip tüketime sunuluyor."

"Tüketiciler Erzincan'da üretilmiş olmasına dikkat etsin"

Tulum peyniri üreticisi Nurettin Yıldırım ise Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) destek alarak kurdukları 2 bin 500 metrekare kapalı alanda son sistem makinelerle üretim yaptıklarını belirtti.

Tulum peynirinin tamamen doğal olarak üretildiğine işaret eden Yıldırım, "Taklitlerimizi yapan bazıları Erzincan tulum peyniri olmayan bazı benzer peynirleri satıyor. Tüketicilerden ricamız, etiket bilgilerine dikkat etmeleri. Erzincan'da üretilmiş olmasına ve etiket bilgilerinde akkaraman koyun ve kıl keçisi sütünden üretilmiş bir tulum peyniri olmasına özellikle dikkat etmelerini rica ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
#Erzincan #erzincan tulum peyniri #yayla
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