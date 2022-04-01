Eriğin fiyatı dudak uçuklattı

Bahar ayına girdiğimiz bugünlerde hasadı yapılan erikler market raflarında yerini almaya başladı. Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, eriğin kilosunu 690 TL'den satışa sundu. Fiyatının yüksek olması sosyal medyada gündem oldu.

Bahar ayına girdiğimiz bugünlerde hasadı yapılan erikler, market raflarında yerini almaya başladı. Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri, eriğin kilosunu 690 TL'den satışa sundu. Fiyatının yüksek olması sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Yaz meyvesi olan erik, erkenci hasatlarla satışa sunulmaya başlandı. Bazı marketler de az miktarda üretilen bu erikleri, raflarına koymaya başladı. Ancak şu an mevsimi olmayan eriğin fiyatı cep yakıyor.

KİLOSU 690 LİRA

Türkiye'nin önde gelen bir zincir marketleri de erik satışına başladı. Kilogramı 690 liradan satışa sunulan erik, fiyatıyla dikkat çekiyor.

FİYATI GÜNDEM OLDU

Eriğin fiyatı sosyal medyada da gündem oldu. Markette etiketin fiyatını paylaşan bir Twitter kullanıcısı, "Erik fiyatına bak. Kredi kartına 6 taksit seçeneği de gelir mi bari" ifadelerini kullandı. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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