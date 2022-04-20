Erdoğan YUVAM hesabındaki yeniliği açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında YUVAM hesabındaki yeniliği duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu.

Erdoğan yeni bir uygulamanın duyurusu yaptı.

YENİ BİR UYGULAMANIN HABERİNİ DUYURMAK İSTİYORUM

Bugün de yurt dışına yaşayan vatandaş ve dostlarımıza yönelik tasarruf hesabı ile ilgili yeni bir uygulamanın haberini duyurmak istiyorum. Yuvam adını verdiğimiz bu hesap kur koruması dahil içinde pek çok yeniliği barındıran bir araçtır. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, mavi kart sahiplerinin yararlanacağı Yuvam hesabı döviz cinsinden yüzde 4 getiri garantisi veriyor. TL olarak açılacak hesaplar için oldukça yüksek ve tatminkar gelir vadeden hesaplar vatandaşlarımızın ülkeleri ile bağlarını canlı tutmalarını sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde de yeni haberleri milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.