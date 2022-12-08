Erdoğan: 'Yılbaşından itibaren enflasyonun boynu kırılacak'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetlerine video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında tedbirlerin etkisiyle yılbaşından itibaren enflasyonun boynunun kırılmış olacağını söyledi.
Ekonomi 08.12.2022, 10:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatın her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaştığını belirtti, tedbirlerin etkisiyle yılbaşından itibaren enflasyonun da boynunun kırılmış olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetlerine video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaşıyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetlerine video mesaj gönderdi https://t.co/CK65YXjZh5— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 8, 2022
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