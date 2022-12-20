banner38

Erdoğan tarafından açıklanan 'Yeni Ekonomi Modeli' meyvelerini verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Aralık 2021 tarihinde açıklanan ekonomi manifestosu sayesinde finans piyasaları istikrarlı duruş hakim oldu.

Ekonomi 20.12.2022, 09:24
Erdoğan tarafından açıklanan 'Yeni Ekonomi Modeli' meyvelerini verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'de açıkladığı üretim, istihdam ve ihracatı merkeze alan, TL'yi güçlendiren "Yeni Ekonomi Modeli" meyvelerini verdi. Geçen 1 yılda faiz tepetaklak düştü, MB'nin döviz rezervleri coştu ve borsa 2,6 kat yükseldi. En önemlisi TL'ye güven arttı. 2021'de bankalardaki mevduatın %62'si dövizdeyken bugün oran %50'nin altında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Aralık 2021 tarihinde açıklanan ekonomi manifestosunun üzerinden bir yıl geçti. Türkiye ekonomisini faiz-döviz kıskacında tutarak rant peşinde koşanların, piyasalarda oluşturduğu panik havasını dağıtan Kur Korumalı Hesap uygulaması, Türkiye Ekonomi Modeli'nin en önemli kaldıracı oldu. Vatandaşların ve işletmelerin sahip çıktığı kur korumalı uygulaması sayesinde TL'ye güven geldi, finans piyasaları istikrara kavuştu.

VATANDAŞ SAHİP ÇIKTI

Türkiye ekonomisi için milat sayılan Kur Korumalı Mevduat (KKM), kısa sürede vatandaşlardan büyük ilgisiyle karşılaştı. Birikim sahiplerini dolar ve avro gibi yabancı paralardaki yükseliş riskine karşı korumayı garantileyen kur korumalı uygulamasını tercih eden 2,1 milyon kişi, yaklaşık 1 trilyon 470 milyar lirasını burada değerlendirdi. Kararların hemen ertesinde ellerindeki dövizi bozdular vatandaşlar, bankalara akın ederek paralarını kur korumalı hesaplara yatırdı.

1 YILDA 30 KURUŞ ARTTI

20 Aralık 2021 akşamı 18 lira 36 kuruş ile zirveyi gören dolar saatler içerisinde 13-14 lira bandına indi. Ve birkaç gün içinde 11 liralara kadar geriledi. Aradan geçen bir yılda yüksek enflasyon ortamına rağmen doların TL karşısındaki değer artışı bu yıl yüzde 10 ile sınırlı kaldı. Erdoğan'ın Kur Korumalı hesap duyurusu yaptığı güne göre doların TL karşısındaki değeri sadece 30 kuruş artış oldu. Aradan geçen bir yılda dolar 18,36 liradan 18,65 liraya yükseldi.

KKM'nin etkisi o kadar büyük oldu ki, Aralık 2021'de bankalardaki döviz mevduatının toplam mevduat içindeki payı yüzde 62'lerdeyken, bugün gelinen noktada bu oran yüzde 50'nin altına indi. Geçen yıl bankalarda bulunan 4.8 trilyon liralık mevduatın 3 trilyon liralık kısmı döviz mevduatında, 1,8 trilyon lirası da TL mevduatında bulunuyordu. Bugün ise 8,6 trilyon lirayı aşan mevduatın içindeki döviz mevduatı tutarı 4 trilyon 250 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde TL mevduatı ise döviz mevduatını geçerek 4 trilyon 382 milyar liraya yükseldi. Merkez Bankası, kurdaki dalgalanma nedeniyle zorlanan ihracatçılara ileri vadeli kur rakamı verdi. Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki devlet katkısı yüzde 30'a çıkarıldı. Kamu borçlanma senetleri çıkarılarak yatırımcıların TL bazlı varlıklara yönelik teşvik edildi. Yastıkaltındaki 5 bin ton altının ekonomiye kazandırılması için çalışmalar başlatıldı. Şirketler için kurumlar vergisinde 1 puanlık indirime gidildi.

Kaynak: Yeni Şafak
#Yeni Ekonomi Modeli #ekonomi manifestosu
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23