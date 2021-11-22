banner38

Erdoğan döneminde dolar bakın ne kadar arttı

Türkiye ihracatta rekor üstüne rekor kırarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, doların son dönemdeki spekülatif artışı nedeniyle hedef alınması dikkat çekiyor. Bazılarının hafızası zayıf da olsa tablo açık. Son 19 yılda dolar TL karşısında 6,5 kat değerlenirken, istikrarsız hükümetlerin ve koalisyonların işbaşında olduğu 1981-2001 yılları arasında tam 11 bin 882 kat arttı.

Ekonomi 22.11.2021, 14:19
Erdoğan döneminde dolar bakın ne kadar arttı

Türkiye’yi 19 yılda dünyanın en büyük 17 büyük ekonomisinden birini yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, son aylarda spekülatif bir şekilde tetiklenen kurlardaki hareketlilik üzerinden hedef alınması dikkat çekiyor. İşsizliği son üç yılın, cari açığı 10 ayın en düşük seviyesine düşüren Türkiye, koronavirüs salgınında dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi olmasına rağmen kur üzerinden saldıranların yine hedefi oldu.

Saldırılara rağmen

AK Parti’yi kapatma davası, e-muhtıra, Gezi olayları, 17/25 Aralık hükümeti devirme girişimi, 15 Temmuz darbe girişimi, ABD'nin Rahip Brunson olayı üzerinden başlattığı ve hala devam eden finansal saldırılar ve zorlu Kovid-19 sürecine rağmen Erdoğan’ın 19 yıllık iktidarında dolar kuru sadece 6,5 kat arttı. Erdoğan iktidara geldiği Kasım 2002’de 1 dolar tam olarak 1 milyon 687 bin 268 Türk lirasına karşılık geliyordu. Koalisyonlar döneminde zayıf düşen TL, AK Parti’nin iktidarıyla kendine geldi.

1981-2002 arasında dolar 11.882 kat arttı

Bazılarının hafızası zayıf da olsa tablo açık. Birçoğu uzun ömürlü olmayan koalisyon hükümetleri döneminde yaşanan kur artışları ekonomiye kalıcı hasarlar verdi ve ekonomik krizlerin fitilini ateşledi. 1981-2002 yılları arasında dolar kuru 11 bin 882 kat arttı. 1980’de yaşanan darbe yılında, vatandaşın cebinde döviz bulundurmasının yasaklandığı meşhur 24 Ocak kararları dolar kurunu %100 devalüasyonla 70 liraya taşıdı.

Özal da dizginleyemedi

12 Eylül 1980'deki darbenin ardından iktidara gelen Turgut Özal, serbest ekonomiye geçiş sağlandı. Enflasyonun %80’i aştığı ve günlük kur düzenlemeleriyle geçen 9 yılın sonunda TL'nin dolar karşısındaki kaybı her yıl katlandı. Özal’in iş başına geldiği 1983’te 220 lira olan dolar, ANAP iktidarı 1991 yılında sona erdiğinde 4 bin 171 liraydı.

Dolar asıl rekoru koalisyonlarda kırdı

5 yıl süren DYP-SHP iktidarında dolar yaklaşım 25 kart arttı. 1997-1999 yıllarında iktidarda kalan ANAP-DSP iktidarında dolar yaklaşık 5 kat arttı. 1999’da iktidara gelen DSP-MHP-ANAP hükümetinin üçüncü yılında refah seviyesinin düşmesi ve neredeyse her akşam bir bankaya el konulmasıyla 2001 krizi patlak verdi. Tarihi krizlebir gecede faizler yüzde 7 binlere tırmanırken, 1 dolar 1 milyon 642 bin liraya fırladı. Bu süreçte, 1999 yılında 414 bin 837 TL olan dolar kuru 2000’de 613 bin 371 TL’ye, 2001’de 1 milyon 84 bin 807 TL, 2002 yılında 1 milyon 506 bin 431 TL’ye kadar çıktı.

Büyük kriz sonrası 1 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidara gelen AK Parti hükümetinin iktidarda bulunduğu 19 yılda 6,5 kat artışla dolar 1,5 liradan 11 liraya çıktı. Merkez Bankası verileri de yaşanan siyasi ve ekonomik saldırılara rağmen AK Parti’nin 19 yıllık iktidarında dolar kurunun 6,5 kat arttığını gösteriyor. AK Parti öncesi 1983-2002 yıllarında dolar kuru 220,10 TL’den, 1,456,098 liraya fırlayarak 11 bin 882 kat arttı.

DYP-SHP iktidarında dolar 24 kat arttı

Dolar kuru, 1990’lı yılların kolalisyon hükümetleri döneminde adeta rekordan rekora koştu. DYP-SHP koalisyonunun iktidarda olduğu 1991-1996 yılların arasında dolar 24 kat arttı. Ekonomik krizin çözümü için alınan 5 Nisan kararlarının millete faturası ağır oldu. (Yeni Şafak)

#türkiye #cumhurbaşkanı erdoğan
Yorumlar (0)
16
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 12 9
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 11 15
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7