Erdoğan'dan yatırımcıya: "Düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Odamızın 140'ıncı yılı özel ödüllerini takdim edeceğimiz kurumları tebrik ediyorum. Bugün 640 bini aşkın üyesiyle dünyanın en büyük köklü ticaret odalarından biri olan güzide kurumumuz faaliyetlerini sürdürüyor.

İstanbul Ticaret Odası, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın ülkemize kazandırdığı bir değerdir.

Artık son 20 yıldaki demokrasi hamlelerimizin meyvelerini toplama vaktidir.

Önce salgın ardından da Rusya-Ukrayna savaşı ekonomi modellerini ciddi şekilde etkilemiştir.

"Türkiye artık eski Türkiye değil"

Ekonomi modelimizi en ağır şekilde eleştirenler bizimle aynı çizgiye yöneldiler.

Türkiye artık eski Türkiye değil. Bütün liderleri Türkevi'nde misafir ettik. Orada kendileriyle son gelişmeleri görüşme fırsatımız oldu. Çalıştık, oldu. 20 yıldır çalışıyoruz, oluyor.

Artık büyük liderler de enflasyona karşı faizi düşürmeyi istediklerini söylemeye başladılar.

"Düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum"

Buradan haber veriyorum. Gelin biz başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum. Düşük faizle aldığınız krediler, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı lehimize döndürecektir. Bu konuda kararlıysak biz de sizin yanınızdayız.

2021 ve 2022 enerji sübvansiyonlarımız yarım trilyon liraya ulaşmıştır. Yaptığımız fedakarlıkların bedelini alacağımızdan şüphe duymuyoruz. Bizim için asıl önemli olan insanımızın huzuru ve refahıdır. Karadeniz gazını halka ulaştırdığımız zaman devran çok farklı dönmeye başlayacaktır.

"Enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğiz"

Hiç arzu etmedğimiz seviyelere çıkan enflasyonu önümüzdeki şubat ayında makul sevilere çekeceğiz. Sonraki dönemde de tek haneli rakamlara indireceğiz.

"Küçük esnafı güçlendireceğiz"

Küçük esnaflarımıza da gerekli desteğimizi, elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hiçbir vatandaşımızı hayat pahalılığının altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.

Sosyal konut projesi

Seçimlerin akabinde sosyal konut projesinin 2. etabını da başlatacağız.