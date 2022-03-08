Erdoğan'dan 'ayçiçek yağı' açıklaması

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;

Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği zeytinyağı böyle bir sorunumuz yoktur. Bunu muhalefet ülkemizi darda zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor. Ben muhtarlarımdan şunu istiyorum mahallenizdeki köyünüzdeki marketlerde bakkallarda gerçekten Ayçiçek yağı var mı yok mu?

Ama ben istiyorum ki gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımız adına bunların depolarını bile takip edip bize ihbar edeceksiniz. Bu stokçuların biz gereğini yapacağız. Buralarda birinci derece sorumlu kimdir? Validir. Sizler valilerin o mahallelerdeki elisiniz ayağısınız. Sizler cumhurbaşkanının elisiniz ayağısınız. Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur.