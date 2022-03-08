Erdoğan'dan 'ayçiçek yağı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde gündemden düşmeyen ayçiçek yağıyla ilgili açıklamada bulunarak, "Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği zeytinyağı böyle bir sorunumuz yoktur. Bunu muhalefet ülkemizi darda zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor. " dedi.
Ekonomi 08.03.2022, 15:23
Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde;
Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği zeytinyağı böyle bir sorunumuz yoktur. Bunu muhalefet ülkemizi darda zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor. Ben muhtarlarımdan şunu istiyorum mahallenizdeki köyünüzdeki marketlerde bakkallarda gerçekten Ayçiçek yağı var mı yok mu?
Ama ben istiyorum ki gerekirse sizler İçişleri Bakanlığımız adına bunların depolarını bile takip edip bize ihbar edeceksiniz. Bu stokçuların biz gereğini yapacağız. Buralarda birinci derece sorumlu kimdir? Validir. Sizler valilerin o mahallelerdeki elisiniz ayağısınız. Sizler cumhurbaşkanının elisiniz ayağısınız. Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek bizim boynumuzun borcudur.
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