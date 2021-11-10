EPGİS açıkladı! Benzine indirim geldi

Dolar kurundaki ve petrol fiyatındaki artışla son dönemde zam yağmuru yaşanan benzinde bu sefer indirim var.

EPGİS: Akaryakıt Fiyatlarında İndirim

11/11/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 32 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.