EPDK İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli atandı
Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna (EPDK) üç yeni atama yapıldı. Kurulun İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli atandı
Ekonomi 16.07.2022, 09:58
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, EPDK İkinci Başkanlığına Zekeriya Gökşenli getirildi. Kurul üyeliklerine, İbrahim Tan ve Muhammed Mustafa İzgeç atandı.
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