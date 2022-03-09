EPDK: EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıt fiyatlarında küresel çapta bir artış olduğunu belirterek, bugün benzinin litresine 79 kuruş, motorine ise 2 lira 25 kuruş zam yapılacağını açıklamıştı. Akşam saatlerinde brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası EPGİS, bu gece yapılacak zamların iptal edildiğini duyurdu.

"EPGİS HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Gelişmeler sonrası CNN Türk canlı yayınına katılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, EPGİS'i hedef alarak, piyasayı manipüle ettiklerini söyledi.

Yılmaz, EPGİS'in uluslararası piyasaları beklemeden vatandaşları yanlış bilgilendirdiğini ve akaryakıt istasyonlarına yönlendirdiğini söyleyerek, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

"EPGİS REKLAM YAPIYOR"

Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Zam yapılmadı. Bunu tasfiye ediyorum. Gece 24.00'ten sonra böyle bir zam yapılabilir tadilinde bulunuyorlar. EPGİS denilen sendika, 'Zam gelecek' diyor kesin bir dille. Bugün de düşüşü görünce 'Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yok' dediler. Biz takip ediyoruz. Zam kararı yoktu ama böyle bir beklenti vardı. Gece 22.00’de de netleşecekti bu akaryakıt fiyatları. Ciddi bir şekilde düşüş oldu. Bazen ham petroldeki düşüş işlenmiş akaryakıtta aynı oranda düşmemiş olabiliyor. Bu fiyatlar Genova’daki uluslararası piyasada belli oluyor. Uluslararası fiyatlar var. Aşamaları var, diyelim ki 19.30’da da görebiliyorsunuz ama 22.00’de görüyoruz. 19.30 ile dünkü fiyatlar farklıydı. Fiyat değişimini değiştirecek bir şey olmadı. EPGİS gündüzden tahminde bulundu. 19.30 veya 22’deki fiyatları görmeden bir şey söylemek doğru değil. Biraz kendi reklamlarını yapmak için EPGİS’in yaptığı yanlış. Bununla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar. Yapılan bir zam yok, bu zamları da biz yapmıyoruz. Uluslararası bir formülü var. EPDK zam yaptı, iptal etti... Yok böyle bir şey."