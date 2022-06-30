EPDK'dan elektriğe zam iddialarına yanıt

Elektrik fiyatlarında Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasasında, tavan fiyatı 1 Temmuz’dan itibaren 3.750 liraya yükseltilmesine karar verildi. Kararın ardından konutlardaki elektrik fiyatlarında tarife dönemi olan temmuz ayına yönelik zam gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, söz konusu durumla ilgili açıklama yaptı. EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan temmuz ayında zam yapılmadığı belirtildi.