EPDK'dan 13 şirkete lisans
EPDK tarafından elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösteren 13 şirkete lisans verildi, 6 şirketin lisansı sonlandırıldı, 3 şirketin lisans süresi uzatıldı.
EPDK tarafından elektrik ve petrol piyasalarında faaliyet gösteren 13 şirkete lisans verildi, 6 şirketin lisansı sonlandırıldı, 3 şirketin lisans süresi uzatıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 2 şirkete üretim lisansı, 4 şirkete tedarik lisansı verildi, 3 şirketin üretim lisansı sona erdirildi. Ayrıca, 4 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.
Petrol piyasasında faaliyet gösteren 1 şirkete 10 yıl süreyle madeni yağ lisansı verildi, 3 şirketin ise iletim lisansı uzatıldı.
Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında faaliyet gösteren 2 şirkete LPG depolama lisansı verildi, 2 şirketin depolama lisansı, 1 şirketin ise dağıtıcı lisansı sona erdirildi.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|1
|3
|2. Adana Demirspor
|0
|0
|3. Alanyaspor
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Antalyaspor
|0
|0
|6. Beşiktaş
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Giresunspor
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Bournemouth
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. M.City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Nottingham Forest
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Ham United
|0
|0
|19. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|20. Crystal Palace
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0