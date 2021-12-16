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"Enflasyonun kontrol altına alınması hükümetin görevidir"

Ticaret Bakanı Muş, "Bu enflasyonun kontrol altına alınması da hükümetin görevidir. Burada hem Merkez Bankasının atacağı adımlar hem de hükümetin atacağı adımlar bu fiyat istikrarının hem sağlanması hem de enflasyonun kontrol altında tutulması için gereken adımlar 2022 yılı içerisinde de atılacaktır" ifadelerini kullandı.

Ekonomi 16.12.2021, 01:15
"Enflasyonun kontrol altına alınması hükümetin görevidir"

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 13. maddesi kabul edildi.

Hükümet adına Ticaret Bakanı Mehmet Muş, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Muş, 4/C'den 4/B'ye geçen özelleştirme çalışanlarının haklarına ilişkin soru üzerine, "Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmiş herhangi bir istisnaya tabi tutulmaksızın sözleşmeli personelin mali haklarından aynı şekilde bu personeller yararlandırılmakta. Bu kapsamdaki sözleşmeli personelin halihazırda yararlanmakta oldukları ek ödeme oranları 2022 yılından itibaren 10 puan artırımlı ödenecektir." yanıtını verdi.

Hassa Tüneli ile ilgili soruya Muş, "Hassa Tüneli, hükümetin gündeminde olan bir konu. Orayı açmak istiyoruz. Çünkü İskenderun'da sanayi alanlarının genişletilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Hassa Tüneli'nin kritik bir tünel olduğunun altını çizen Muş, "Bunu açacağız. Bunu zorlayacağız." dedi.

Asgari ücretlilerin vergileriyle, istisnalarla ile alakalı teknik bir çalışma olduğunu bildiren Muş, bunu milletvekillerine de göndereceklerini söyledi.

Fındık ihracatına yönelik bir soruya Muş, şöyle yanıt verdi:

"Türkiye'nin haricinde yeni üreticiler piyasaya giriyor. Ordu, Giresun bu anlamda çok zenginken artık Sakarya, Samsun ve Düzce ciddi bir üretici olma yolunda ilerliyor. Dolayısıyla Türkiye buradan hak ettiği getiriyi, maalesef istediğimiz neticede alamıyoruz. Almamız gerekiyor. Bu, yabancı şirketlerin spekülasyonuyla alakalı. Bunun yerli veya yabancı olup olmadığı fark etmez. Eğer arz taleple uyuşmayan bir şey varsa Ticaret Bakanlığı olarak bu, bizim gündemimize gelir.

Türkiye serbest piyasa ekonomisidir, kimin kaça alıp sattığına karışmamız söz konusu değil ama arz talep dengesiyle izah edilemeyecek bir durum söz konusuysa ve bu spekülatif bir şeyse mevzuat gereği bizim alanımıza girer. O zaman yerli veya yabancı olduğuna bakmaksızın müdahale edebiliriz."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'de 2 Aralık tarihiyle itibariyle toplam aktif şirket ve ticari işletme sayısının 1 milyon 817 bin 156 olduğunu belirterek, "11 Mart 2020 tarihinden 2 Aralık 2021 tarihine kadar 226 bin 724 işletme açıldı, 78 bin 949 tane kapandı. Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı esnafa baktığımızda 2020 yılında 365 bin 533 tescil söz konusu. 99 bin 588 kapanma söz konusu. 2020'nin Ocak-Ekim dönemine baktığımız zaman 233 bin 451 tescil var, 79 bin 372 terkin söz konusu." diye konuştu.

Antalya'da bir otelde staj yaparken hayatını kaybeden Burak Oğraş'la ilgili hukuki gelişmelerin sorulması üzerine Muş, "Buradan çıktıktan sonra Adalet Bakanı ile görüşeceğim. Onların araştırması var mı? Savcılık olaya müdahil oldu mu olmadı mı, ihmal var mı, cinayet mi, gerçekten bir kaza mı? Oradan bir tahkikat neticesinde ortaya çıkabilir diye düşünüyorum." dedi.

Bakan Muş, faiz harcamalarıyla ilgili olarak da "Hiçbir ülke ve hiçbir hükümet hiçbir parlamento daha fazla faiz harcaması yapmayı istemez. Bunları her zaman aşağıya çekmenin yollarını arar. AK Parti iktidara geldiği zaman bunların milli gelire oranı yüzde 14,4 civarındaydı. 2017-2021 itibariyle yüzde 2,7'ye düştü. Bunlar oransal olarak, miktarsal olarak ölçtüğümüz zaman bir taraftan ekonominizin büyüklüğü var, oranlayarak ölçülüyor ekonomi biliminde. Vergi gelirlerine oranladığımız zaman 85,7 iken şu an 17'ye düşmüş durumda." bilgisini paylaştı.

Muş, faiz harcamalarının bütçe giderleri içerisindeki payının AK Parti iktidara geldiğinde yüzde 43 olduğunu ancak bu rakamın şimdi yüzde 13,7 olduğuna işaret etti.

Muş, tüm dünyada pandemi döneminde piyasaya verilen bol likiditeden kaynaklı emtia fiyatlarında bir yükselmenin söz konusu olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

"Küresel enflasyonda ciddi bir yükselme söz konusu. Türkiye de bundan etkileniyor. Hiçbir iktidar, hiçbir milletvekili yüksek enflasyondan haz etmez, istemez. Biz de istemeyiz. Fakat bunun bir kısmı küresel emtia fiyatlarından kaynaklanıyor. Bazı ülkelerde biraz yüksek, bazı ülkelerde biraz düşük. Ama bu enflasyonun kontrol altına alınması da hükümetin görevidir. Burada hem Merkez Bankasının atacağı adımlar hem de hükümetin atacağı adımlar bu fiyat istikrarının hem sağlanması hem de enflasyonun kontrol altında tutulması için gereken adımlar 2022 yılı içerisinde de atılacaktır."

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin 13. maddesinin oylanmasında karar yeter sayısı bulunamadığı için birleşime ara verdi.

Verilen aranın ardından yapılan ikinci oylamada 13. madde kabul edildi. Bilgiç, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

#Enflasyon #bütçe
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