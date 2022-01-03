Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak ayı kira artış oranı belli oldu
TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 olduğu açıklandı.
Ekonomi 03.01.2022, 12:01 03.01.2022, 12:26
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ocak ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu. TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.
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