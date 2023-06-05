Enflasyon rakamları sevindirdi

Son dakika... Mayıs ayı enflasyon rakamları umutları bir kez daha artırdı.

TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı.

Buna göre, enflasyon aylık yüzde 0,04 arttı.

Enflasyon yıllık bazda ise 39,59 olarak hesaplandı.

SON 3 YILIN ENFLASYON RAKAMLARI

Son 3 yıllık enflasyon fiyatları şöyle: