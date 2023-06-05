Enflasyon rakamları sevindirdi
Mayıs ayı enflasyon rakamları son bir buçuk yılın en düşük seviyesinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon da yüzde 40'ın altına geriledi.
Ekonomi 05.06.2023, 10:09 05.06.2023, 10:13
Son dakika... Mayıs ayı enflasyon rakamları umutları bir kez daha artırdı.
TÜİK mayıs ayı enflasyonunu açıkladı.
Buna göre, enflasyon aylık yüzde 0,04 arttı.
Enflasyon yıllık bazda ise 39,59 olarak hesaplandı.
SON 3 YILIN ENFLASYON RAKAMLARI
Son 3 yıllık enflasyon fiyatları şöyle:
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|35
|85
|2. Fenerbahçe
|35
|77
|3. Beşiktaş
|35
|77
|4. A.Demirspor
|35
|66
|5. Başakşehir
|35
|59
|6. Trabzonspor
|35
|57
|7. Konyaspor
|35
|50
|8. Karagümrük
|35
|48
|9. Kayserispor
|35
|46
|10. Kasımpaşa
|35
|43
|11. Ankaragücü
|35
|42
|12. Antalyaspor
|35
|41
|13. Alanyaspor
|36
|41
|14. Sivasspor
|35
|40
|15. İstanbulspor
|35
|38
|16. Giresunspor
|35
|37
|17. Ümraniye
|35
|30
|18. Gaziantep FK
|35
|25
|19. Hatayspor
|35
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
|38
|43
|14. Cadiz
|38
|42
|15. Getafe
|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
|17. Almeria
|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
|19. Espanyol
|38
|37
|20. Elche
|38
|25