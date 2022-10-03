Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 4,78 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 83,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 151,50 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,66 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,99 ile konut oldu.

Endekste kapsanan 144 temel başlıktan, 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 124 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 151,50, aylık yüzde 4,78 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 82,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 151,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 114,02 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 127,69 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 164,59, imalatta yüzde 127,69, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 416,58 ve su temininde yüzde 107,84 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 129,59, dayanıklı tüketim malında yüzde 100,36, dayanıksız tüketim malında yüzde 130,54, enerjide yüzde 347,35 ve sermaye malında yüzde 97,29 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi aylık yüzde 2,65 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 4,09, imalatta yüzde 2,65, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 16,76 ve su temininde yüzde 12,87 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,35, dayanıklı tüketim malında yüzde 3,16, dayanıksız tüketim malında yüzde 3,86, enerjide yüzde 12,95 ve sermaye malında yüzde 2,37 artış olarak gerçekleşti.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 1,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,41 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 80,21, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 143,75 olarak kaydedilmişti.