Enflasyon rakamları açıklandı
Geçen ay Tüketici Fiyat Endeksinde (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,51 artış olurken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 9,99 arttı. Yıl bazında bakıldığında ise enflasyonun tüketici fiyatlarında yüzde 21,31, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 54,62 arttığı görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,71, yurt içi üretici fiyatları yüzde 38,94 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 3,51, Yİ-ÜFE yüzde 9,99 artış kaydetti.
TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,31 yükseldi.
Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 51,06, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 54,62 artış gösterdi.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,88 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 19,89 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,57'ye yükseleceği hesaplanmıştı.
TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
|
Aylık Değişim
|TÜFE
|Yİ-ÜFE
|
AYLAR/YILLAR
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Ocak
|0,56
|1,65
|1,98
|1,1
|1,82
|2,46
|1,02
|1,06
|1,35
|1,68
|0,38
|-0,18
|3,32
|0,33
|0,55
|3,98
|0,99
|0,45
|1,84
|2,66
|Şubat
|0,56
|0,3
|0,43
|0,71
|-0,02
|0,81
|0,73
|0,16
|0,35
|0,91
|-0,09
|-0,13
|1,38
|1,2
|-0,2
|1,26
|2,68
|0,09
|0,48
|1,22
|Mart
|0,41
|0,66
|1,13
|1,19
|-0,04
|1,02
|0,99
|1,03
|0,57
|1,08
|0,36
|0,81
|0,74
|1,05
|0,40
|1,04
|1,54
|1,58
|0,87
|4,13
|Nisan
|1,52
|0,42
|1,34
|1,63
|0,78
|1,31
|1,87
|1,69
|0,85
|1,68
|0,08
|-0,51
|0,09
|1,43
|0,52
|0,76
|2,60
|2,98
|1,28
|4,34
|Mayıs
|-0,21
|0,15
|0,40
|0,56
|0,58
|0,45
|1,62
|0,95
|1,36
|0,89
|0,53
|1
|-0,52
|1,11
|1,48
|0,52
|3,79
|2,67
|1,54
|3,92
|Haziran
|-0,9
|0,76
|0,31
|-0,51
|0,47
|-0,27
|2,61
|0,03
|1,13
|1,94
|-1,49
|1,46
|0,06
|0,25
|0,41
|0,07
|3,03
|0,09
|0,69
|4,01
|Temmuz
|-0,23
|0,31
|0,45
|0,09
|1,16
|0,15
|0,55
|1,36
|0,58
|1,80
|-0,31
|0,99
|0,73
|-0,32
|0,21
|0,72
|1,77
|-0,99
|1,02
|2,46
|Ağustos
|0,56
|-0,1
|0,09
|0,4
|-0,29
|0,52
|2,30
|0,86
|0,86
|1,12
|0,26
|0,04
|0,42
|0,98
|0,08
|0,85
|6,60
|-0,59
|2,35
|2,77
|Eylül
|1,03
|0,77
|0,14
|0,89
|0,18
|0,65
|6,30
|0,99
|0,97
|1,25
|1,03
|0,88
|0,85
|1,53
|0,29
|0,24
|10,88
|0,13
|2,65
|1,55
|Ekim
|1,96
|1,8
|1,9
|1,55
|1,44
|2,08
|2,67
|2
|2,13
|2,39
|0,17
|0,69
|0,92
|-0,2
|0,84
|1,71
|0,91
|0,17
|3,55
|5,24
|Kasım
|0,38
|0,01
|0,18
|0,67
|0,52
|1,49
|-1,44
|0,38
|2,3
|3,51
|1,66
|0,62
|-0,97
|-1,42
|2
|2,02
|-2,53
|-0,08
|4,08
|9,99
|Aralık
|0,38
|0,46
|-0,44
|0,21
|1,64
|0,69
|-0,40
|0,74
|1,25
|-0,12
|1,11
|-0,76
|-0,33
|2,98
|1,37
|-2,22
|0,69
|2,36
|Yıllık Değişim
|TÜFE
|AYLAR/YILLAR
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|Ocak
|10,61
|7,31
|7,75
|7,24
|9,58
|9,22
|10,35
|20,35
|12,15
|14,97
|11,13
|1,88
|10,72
|3,28
|5,94
|13,69
|12,14
|32,93
|8,84
|26,16
|Şubat
|10,43
|7,03
|7,89
|7,55
|8,78
|10,13
|10,26
|19,67
|12,37
|15,61
|9,15
|1,84
|12,4
|3,1
|4,47
|15,36
|13,71
|29,59
|9,26
|27,09
|Mart
|10,43
|7,29
|8,39
|7,61
|7,46
|11,29
|10,23
|19,71
|11,86
|16,19
|8,22
|2,3
|12,31
|3,41
|3,80
|16,09
|14,28
|29,64
|8,50
|31,20
|Nisan
|11,14
|6,13
|9,38
|7,91
|6,57
|11,87
|10,85
|19,50
|10,94
|17,14
|7,65
|1,7
|12,98
|4,8
|2,87
|16,37
|16,37
|30,12
|6,71
|35,17
|Mayıs
|8,28
|6,51
|9,66
|8,09
|6,58
|11,72
|12,15
|18,71
|11,39
|16,59
|8,06
|2,17
|11,28
|6,52
|3,25
|15,26
|20,16
|28,71
|5,53
|38,33
|Haziran
|8,87
|8,3
|9,16
|7,2
|7,64
|10,90
|15,39
|15,72
|12,62
|17,53
|6,44
|5,23
|9,75
|6,73
|3,41
|14,87
|23,71
|25,04
|6,17
|42,89
|Temmuz
|9,07
|8,88
|9,32
|6,81
|8,79
|9,79
|15,85
|16,65
|11,76
|18,95
|6,13
|6,61
|9,46
|5,62
|3,96
|15,45
|25
|21,66
|8,33
|44,92
|Ağustos
|8,88
|8,17
|9,54
|7,14
|8,05
|10,68
|17,90
|15,01
|11,77
|19,25
|4,56
|6,38
|9,88
|6,21
|3,03
|16,34
|32,13
|13,45
|11,53
|45,52
|Eylül
|9,19
|7,88
|8,86
|7,95
|7,28
|11,2
|24,52
|9,26
|11,75
|19,58
|4,03
|6,23
|9,84
|6,92
|1,78
|16,28
|46,15
|2,45
|14,33
|43,96
|Ekim
|7,8
|7,71
|8,96
|7,58
|7,16
|11,90
|25,24
|8,55
|11,89
|19,89
|2,57
|6,77
|10,1
|5,74
|2,84
|17,28
|45,01
|1,7
|18,20
|46,31
|Kasım
|6,37
|7,32
|9,15
|8,1
|7
|12,98
|21,62
|10,56
|14,03
|21,31
|3,6
|5,67
|8,36
|5,25
|6,41
|17,30
|38,54
|4,26
|23,11
|54,62
|Aralık
|6,16
|7,4
|8,17
|8,81
|8,53
|11,92
|20,30
|11,84
|14,6
|2,45
|6,97
|6,36
|5,71
|9,94
|15,47
|33,64
|7,36
|25,15
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|14
|36
|2. Konyaspor
|14
|26
|3. Hatayspor
|14
|26
|4. Fenerbahçe
|14
|24
|5. Alanyaspor
|14
|24
|6. Başakşehir
|14
|22
|7. Karagümrük
|14
|22
|8. Galatasaray
|14
|22
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Gaziantep FK
|14
|18
|13. Altay
|14
|17
|14. Sivasspor
|14
|16
|15. Giresunspor
|14
|16
|16. Kayserispor
|14
|16
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|14
|13
|18. Göztepe
|14
|11
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|13
|27
|2. Ankaragücü
|14
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|13
|13
|18. Altınordu
|14
|13
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|14
|33
|2. Man City
|14
|32
|3. Liverpool
|14
|31
|4. West Ham
|14
|24
|5. Arsenal
|14
|23
|6. Tottenham
|13
|22
|7. M. United
|14
|21
|8. Wolverhampton
|14
|21
|9. Brighton
|14
|19
|10. Leicester City
|14
|19
|11. Crystal Palace
|14
|16
|12. Brentford
|14
|16
|13. Aston Villa
|14
|16
|14. Everton
|14
|15
|15. Leeds United
|14
|15
|16. Southampton
|14
|15
|17. Watford
|14
|13
|18. Burnley
|13
|10
|19. Norwich City
|14
|10
|20. Newcastle
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|36
|2. Atletico Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Sevilla
|14
|28
|5. Real Betis
|15
|27
|6. Rayo Vallecano
|15
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|15
|20
|9. Espanyol
|15
|20
|10. Osasuna
|15
|20
|11. Valencia
|15
|19
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Elche
|15
|12
|18. Cádiz
|15
|12
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|15
|7